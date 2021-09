Vlaanderen biedt Wallonië lening of borgstelling aan voor heropbouw na de overstromingen

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat Vlaanderen -dat een betere kredietwaardigheid heeft dan Wallonië- in hun plaats geld lenen voor de wederopbouw. Hoe de lening of borgstelling concreet zou verlopen, laat Jambon voorlopig in het midden. Al laat hij in "Villa politica" wel optekenen dat hij al overlegd heeft met Di Rupo en dat die het idee wel genegen is.