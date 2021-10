Sint-Jozefsschool Wemmel dicht door wateroverlast: "Het water stroomt als een douche door het plafond"

"Er staat water in 13 lokalen in de school", gaat de directeur verder. "Het water stroomt nog altijd als een douche door het plafond. De leerlingen kunnen dus niet naar school want ook de elektriciteit is afgesloten." En ondertussen proberen vrijwilligers de school droog te vegen. De gemeente bekijkt of ze industriële drogers of ander materiaal kan inzetten.

Later vandaag wordt beslist wanneer de school opnieuw opengaat. Er is ook noodopvang voor ouders die geen oplossing hebben voor hun kinderen. In de kleuterschool is er geen waterschade.