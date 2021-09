Staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) wil verplichte prijsvermelding bij laadpalen

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) wil dat laadpalen voor elektrische auto's in de toekomst verplicht afficheren hoeveel het kost om je auto er op te laden. Nu is het voor consumenten vaak een verrassing hoeveel een laadbeurt precies kost. Er is ook onvoldoende transparantie over hoe de prijs wordt berekend, zegt De Bleeker.