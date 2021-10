Paardenmarkt 47 en Oude Beurs 27 winnen Het Erfgoedjuweel 2021: "Erfgoed is belangrijk om je met het verleden verbonden te voelen"

Edith Wouters, artistiek coördinator bij Ar-Tur en lid van de jury, legt nog even uit wat het Erfgoedjuweel precies is. "Het Erfgoedjuweel is een prijs voor een goed gerestaureerd monument of pand dat op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed staat. Deze prijs is belangrijk in die zin dat erfgoed ons betrokken maakt bij de stad en bij de samenleving. Het is fijn om te zien hoe je in nieuwe projecten kan verderbouwen op bestaand erfgoed. We zien zelfs dat erfgoed heel vaak wordt gebruikt om na te gaan hoe er vroeger samengeleefd werd."