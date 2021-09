Start academiejaar UA: "11 procent meer eerstejaars dan vorig jaar, zo'n forse stijging is lang geleden"

Bij de generatiestudenten, dat zijn studenten die voor het eerst een opleiding starten in het hoger onderwijs, is er een opvallende stijging met 10,9 procent. "Het is de sterkste stijging sinds lang en daar zijn we blij mee", zegt rector Herman Van Goethem (UA). "Het laat ook zien dat de belangstelling voor de universiteit toeneemt. Tijdens de coronacrisis heeft de universiteit laten zien waar ze voor staat, wat ze betekent, wat wetenschap is, wat kennis en analyse is. Dat hebben we gedaan op een zeer toegankelijke manier voor een ruim publiek. Dan krijg je een stijging van het aantal studenten."