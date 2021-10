Seniorenuniversiteit start opnieuw met lezingen: "Met Covid Safe Ticket en mondmaskers"

Voor de coronaperiode anderhalf jaar geleden in alle hevigheid losbarstte, kwamen er wekelijks tot zo'n 400 senioren naar de universiteit om te luisteren naar specialisten over hun vakdomein. Vandaag kunnen die lezingen opnieuw starten en dat kan in alle veiligheid: "We zullen in het begin het Covid Safe Ticket controleren en we vragen om tijdens de lezingen het mondmasker te dragen. Verder zal de CO2 in de aula de hele tijd gemeten worden”, zegt Jos Thys van de seniorenuniversiteit.