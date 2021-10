Stoelendans na vertrek Lode Ceyssens uit de politiek. Beringse Hilal Yalçin volgt hem vandaag op in Vlaams Parlement

Helemaal nieuw is de politiek dus niet, en in Beringen heeft ze ook al een heel parcours afgelegd. In 2012 werd ze verkozen als gemeenteraadslid, in 2016 werd ze OCMW-voorzitter en bij de jongste lokale verkiezingen bemachtigde ze uiteindelijk een schepenambt. Die functie geeft ze nu wel op: “Ik ga mijn tijd nodig hebben om me snel in te werken in het Vlaams Parlement. Als ik dat goed wil doen cumuleer ik mijn schepenambt best niet met dat van Vlaams parlementslid.”