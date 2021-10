Studenten UAntwerpen opnieuw voltijds naar de campus: "Het voelt raar, een aula met 300 mensen, maar ik ben zo blij"

De studenten die we konden spreken, zijn opgetogen dat ze na anderhalf jaar afstandsonderwijs opnieuw fysiek lessen mogen bijwonen. "Ik ben heel blij dat ik geen opnames meer hoef te bekijken en dat ik gewoon naar de les kan", vertelt Lorens (3e bachelor TEW). "Dan kunnen we ook opnieuw vrienden zien." Voor Kaat (1e bachelor Rechten) is het wel wat onwennig om plots met zoveel medestudenten samen te zitten. "Daarnet zaten we in een aula met 300 mensen en dat voelt een beetje raar, maar ik ben heel blij dat het in deze omstandigheden kan doorgaan."