Tientallen reddingsteams met helikopters te zien in Koksijde deze week

Wie in de buurt van Koksijde komt, zal deze week heel wat helikopters zien rondvliegen. Er is een "International SAR Meet". SAR staat voor Search And Rescue, het zoeken en vinden van mensen in nood. Het is de bedoeling dat de teams elkaar beter leren kennen en hun opdrachten en procedures aan elkaar voorstellen. Zo willen ze de internationale samenwerking en reddingsopdrachten verbeteren.