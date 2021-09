TikTok telt nu meer dan miljard maandelijkse gebruikers

De app was al groot voor de pandemie, met aanvankelijk filmpjes van maximaal 15 seconden van vooral de typische dansjes. Later werd de maximumlengte uitgebreid tot eerst 1 en daarna 3 minuten, om zo te kunnen concurreren met de andere grote video-app, YouTube. Hoewel TikTok kon profiteren van de verplichtingen om thuis te blijven tijdens de coronapandemie, bleef YouTube op veilige afstand voorop met zowat 2,3 miljard maandelijkse gebruikers in 2020.