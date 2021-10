Antwerpse vaccinatiecentra wellicht langer open, ook Spoor Oost herbekijkt sluiting

Op 15 oktober zouden de laatste vaccinatiecentra in onze provincie normaal dichtgaan. Spoor Oost in Antwerpen zou normaal gezien zelfs deze week sluiten om te werken met verschillende kleinere vaccinatiepunten. Maar nu plots meer dan 100.000 mensen opnieuw gevaccineerd moeten worden, gaan ze bekijken of die plannen nog wel kunnen doorgaan. "Het is voor ons niet evident om zo snel zo'n groot vaccinatiedorp te stoppen of verder te zetten", zegt Jan Stroobants, coördinator van het vaccinatiecentrum.

"Er zijn tal van factoren waar we rekening mee moeten houden. Niet alleen om vrijwilligers in te plannen, maar ook met bijvoorbeeld de planning van evenementen op Spoor Oost of zelfs het Sportpaleis. Het wordt een hele oefening om alles rond te krijgen."