Schatten op zolder? Veilinghuis schat vandaag gratis horloges, schilderijen en juwelen

Tussen 11.00 uur en 17.00 uur staan vier experten ter beschikking in Brasserie De Vogelenzang in 's Gravenwezel. Het evenement is een uitgelezen kans voor wie meer te weten wil komen over geërfde juwelen en horloges, of schilderijen die al generaties lang in de familie zijn.

"We verschaffen voor alle duidelijkheid niet alleen informatie over de waarde van de stukken", zegt Jessica Koers, één van de experten. "Maar bijvoorbeeld ook over hoe oud het voorwerp is of welke kunstenaar het heeft gemaakt. "

"Zo'n taxatiedag is ook voor ons erg boeiend", aldus Koers. Er komen altijd wel mooie verhalen naar boven. "Zo had iemand eens een piano geërfd die hij al erg lang had staan. Een collega van me zag dat er een klein houten blokje op een rare plek zat. Bleek daar een heel zakje kostbare juwelen in te zitten."