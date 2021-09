Kinderbijslag stijgt minder snel, Gezinsbond teleurgesteld: "Groeipakket steeds meer krimppakket"

Wim Van Lancker, expert sociaal beleid aan de KU Leuven is niet akkoord. "We moeten daar niet flauw over doen. Dit is een besparing, welke naam je er ook aangeeft", zegt hij. "Nochtans staat het haaks op alles wat er e voorbije maanden over werd gezegd." Van Lancker wijst erop dat de Vlaamse regering net het voornemen had uitgesproken om te onderzoeken hoe ze de kinderbijslag beter zouden kunnen laten werken voor mensen met de laagste inkomens. Bovendien had het maatschappelijk relancecomité geadviseerd om juist wél te investeren in het Groeipakket, en bijvoorbeeld de invoering van de jobbonus te heroverwegen. Uiteindelijk werd het omgekeerde beslist.