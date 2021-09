Vlaanderen investeert 460 miljoen euro in Gentse mobiliteit: "Tunnels, nieuwe tramlijnen én museumplein"

De Vlaamse Overheid tast diep in de buidel om nieuwe infrastructuur op verschillende verkeerspunten in de stad aan te leggen: 460 miljoen euro. Volgens minister Lydia Peeters (Open VLD) is het een noodzakelijke investering: "In het belang van de veiligheid moeten we veel verkeerspunten aanpakken. Zo geven we kwetsbare weggebruikers, fietsers en voetgangers ook meer ruimte."