Voedingsindustrie lokt onze jeugd massaal naar ongezond eten, zegt consumentenorganisatie Test Aankoop

Test Aankoop wil dat er afdwingbare regels komen voor reclame voor ongezonde voeding die rechtstreeks op kinderen en jongeren is gericht. Uit een onderzoek van de consumentenorganisatie blijkt dat kinderen nog steeds massaal het doelwit zijn van reclame voor ongezonde snacks, terwijl de voedingsindustrie had beloofd om dat minder te doen. 83 procent van de tussendoortjes die Test Aankoop onderzocht, was ultraverwerkt en had vaak een Nutri-Score D of E.