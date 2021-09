"Voorouder" van mediterrane mozaïeken ontdekt in Hettitische tempel in Turkije

Het symbool van de hoofdstad Ankara is een Hettitische afbeelding die de zon voorstelt en in de jaren 30 stelde de stichter van de moderne Turkse republiek, Mustafa Kemal Ataturk, de Turken voor als de directe afstammelingen van de Hettieten.



"Ik weet niet of we een verbinding kunnen vinden tussen de oude Hettieten en de mensen die hier nu leven. Duizenden jaren zijn voorbijgegaan en mensen zijn van de ene plaats naar de andere getrokken", zei D'Agostino. "Maar ik beeld me graag in dat er een soort van spirituele verbinding is blijven bestaan."

In een poging om die verbinding te eren, heeft het opgravingsteam Hettitische culinaire tradities doen herleven. De onderzoekers probeerden oude recepten uit op aardewerk dat ze gemaakt hadden zoals men dat in de tijd van de Hettieten zou gedaan hebben, met dezelfde technieken en dezelfde klei.

"We reproduceerden het Hettitische aardewerk met klei die we gevonden hebben in het dorp waar de site ligt. We hebben er dadels en brood mee gebakken, iets wat de Hettieten plachten te eten", zei hoogleraar archeologie Valentina Orsi, die mee de opgravingen leidt. "Het was erg lekker."