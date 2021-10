Vorig jaar twee keer per dag geweld tegen Gentse politie: "Zeer betreurenswaardig"

In 2020 werden Gentse agenten bijna 700 keer het slachtoffer van geweld. Tot op vandaag zijn er al 517 feiten bekend. "Het is belangrijk te benadrukken dat de cijfers nog niet eens volledig zijn, want er zijn ook gevallen van verbaal of fysiek geweld die niet geregistreerd zijn", zegt politiecommissaris Hans Moors. "Als er bijvoorbeeld vanuit een groep met flessen gegooid wordt naar politiemensen, waarbij niet duidelijk is wie de dader is, dan raakt zoiets niet geregistreerd. De cijfers zijn dus zeker een stuk hoger."