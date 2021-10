Vrouw van 81 vermist in Diksmuide

De 81-jarige vrouw, die alleenstaand is en in een appartement woont in de Generaal Baron Jacquesstraat, werd zondagochtend om 10 uur door familieleden als vermist opgegeven. De vrouw zou die dag normaal gezien terug thuis komen van een ziekenhuisopname. Toen de familie om 10 uur aanbelde, deed er niemand open.

De politie werd erbij gehaald en ging het appartement binnen, maar trof daar niemand aan. Er werden wel persoonlijke spullen van de dame gevonden. De politie contacteerde de cel vermiste personen en er werd een zoekactie op poten gezet.