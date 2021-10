Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas draait weer op volle toeren

Het winkelcentrum is in coronatijden eigenlijk ook wel altijd open geweest omdat er een supermarkt is. Maar in bepaalde periodes waren de meeste winkels dicht en kon er maar een beperkt aantal mensen binnen. Nu al die maatregelen weg zijn, en de mondmaskerplicht binnenkort is afgeschaft, heeft de manager er een goed zicht op dat er weer meer bezoekers zullen zijn.