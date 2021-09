Wasbeer Balti reist als verstekeling mee van Amerika naar Zeebrugge: "Het schip stond op stelten"

"We kregen donderdag telefoon van de rederij in Zeebrugge. Zij waren gecontacteerd door de kapitein van een schip dat onderweg was van Baltimore naar Zeebrugge. Er liep een wasbeer rond op het dek en de bemanning wist absoluut niet wat ze moest aanvangen met het dier", vertelt Tim Bouts. "Ik gaf door welk voedsel het dier moest krijgen en toen ging het gelukkig snel. De bemanning legde het voedsel in een kist en de wasbeer kroop erin. Gelukkig is er geen materiële schade op het schip."

Tim Bouts ging de wasbeer vanochtend ophalen in Zeebrugge. "Momenteel zit hij in rabiësquarantaine. Eens dat in orde is, komt hij bij de rest van onze wasberen in Pairi Daiza. Iedereen in de haven was blij dat Balti een tweede leven kan krijgen bij ons!"

Invasieve diersoort

Eens het geslacht van Balti bepaald is, zal er ook snel een castratie of sterilisatie en micro-chipping plaatsvinden. "Hij zal zich dus niet meer kunnen voortplanten", legt Tim Bouts uit. "Het probleem van de wasbeer is complex. Het dier komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Ondertussen is die toch vrijgelaten in Europa en is het dier een invasieve diersoort geworden die niet in de natuur thuishoort en een gevaar kan vormen voor de inheemse diersoorten."