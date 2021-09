BELUISTER - Wat maakt Sint-Antoniusberg in Leuven, waar Julian Alaphilippe ontsnapte, zo bijzonder?

Enkele wielerfans uit Oost-Vlaanderen kwamen afgelopen weekend speciaal afgezakt naar Leuven en vandaag wilden ze zelf eens de Sint-Antoniusberg beklimmen: “Het was heel herkenbaar op televisie met al die kleuren. Er stond ook geen publiek. We hebben zondag enorm genoten van de ambiance, de sfeer. En nu gaan we eens proberen of we er ook op geraken.”

Ook een studente die op het Damiaanplein woont, aan de voet van de Sint-Antoniusberg, zal de beklimming geregeld moeten doen. “Ik ben eerstejaars, dus ik leer de Sint-Antoniusberg nu kennen. Ik ben er nog niet op gefietst, maar wel al op gewandeld en ik voelde het toch al. Als ik het niet te veel per dag moet doen, gaat het wel. Sowieso is het makkelijker naar beneden."