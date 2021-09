Pijnlijk tekort aan truckchauffeurs: "Brexit en corona zijn maar het topje van de ijsberg"

Er is veel vraag voor de job van trucker, maar weinig aanbod. Moreels ziet het ook niet heel optimistisch. Hij denkt niet dat veel mensen zullen ingaan op het voorstel van het Verenigd Koninkrijk. "De gemiddelde leeftijd van een trucker in Europa is 50 jaar", zegt Moreels. "Dat wil zeggen dat er geen jonge mensen in het beroep stappen." Truckchauffeur zijn is onaantrekkelijk geworden.