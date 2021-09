Wind, regen en 15 graden, weervrouw Sabine Hagedoren: "Het belooft stilaan herfstachtig te worden"

Vandaag begint de week droog met op de meeste plaatsen nog enkele opklaringen. Al snel neemt de bewolking toe. In de namiddag trekt een regenzone van west naar oost over het land met tijdelijk matige regenval. Achter de storing verschijnen er later in de namiddag in het westen en het centrum van het land nog opklaringen. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden. Rukwinden tot 60 kilometer per uur mogelijk, aan de kust tot 70 kilometer per uur.



Vanavond trekt de regenzone nog tijdelijk over het oosten van het land. Elders is het al droog met breder wordende opklaringen. Komende nacht wordt het vrijwel overal droog met opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen 3 en 9 graden in de Ardennen, en tussen 8 en 11 graden elders in het land.