Gaan woningen nu goedkoper worden of net niet? 5 vragen en antwoorden over de dalende registratierechten

Maus is het daar niet mee eens. "We gaan een toename zien van patrimoniumvennootschappen", zegt de fiscaal expert. "Waarbij mensen hun tweede verblijf of investering niet meer zelf persoonlijk aankopen maar de aankoop regelen via een vennootschap die ze daar speciaal voor oprichten. Als je later dat vastgoed wilt verkopen, verkoop je de aandelen en geen bakstenen. En die zijn nog altijd belastingvrij momenteel."