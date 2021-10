185ste bietencampagne is vandaag gestart: "Ondanks kwakkelzomer toch goede oogst verwacht"

Van nu tot januari zal er om de twee à drie minuten een lading bieten worden afgeleverd in de fabrieken van Tiense Suiker in Tienen en in Longchamps. Daar worden de bieten verwerkt tot suiker, klontjes of andere suikerspecialiteiten. België heeft nog steeds een belangrijke positie binnen de Europese suikerproductie en Tiense Suiker is goed voor 500.000 à 650.000 ton witte suiker op jaarbasis.