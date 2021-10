Aalsterse tumblers mogen naar het WK in Azerbeidzjan, maar kunnen nog niet

Tumbling is een aaneenschakeling van spectaculaire turnoefeningen. Op een lange, verende baan wisselen salto's, flik-flaks en schroeven elkaar op. "In Aalst zit er veel talent", zegt De Neef, "we hebben sinds vijf jaar een nieuwe zaal in Aalst en in die jaren hebben we met een goed trainersteam een groep goeie gymnasten afgeleverd."