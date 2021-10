15 procent minder eerstejaarsstudenten voor KUL op campus Kortrijk en Brugge

Vorig jaar waren er bij de start van het academiejaar nog 1437 18-jarigen die zich inschreven aan de campussen in Kortrijk en Brugge, vandaag ligt dat aantal 15 procent lager. "We denken dat corona daar voor iets tussen zit, want traditioneel worden veel van onze nieuwe studenten gecharmeerd door een campusbezoek en in coronatijden gebeurde dat minder dan vroeger", weet Desmet. "Maar tegelijk zien we wel dat het aantal inschrijvingen in Leuven wel de goede richting uitgaat."