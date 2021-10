Muziekdriedaagse van cultuurwerking Oekene in teken van wielercommentator Michel Wuyts

Sporza zal in 2022 behoorlijk anders klinken. Michel Wuyts gaat na meer dan 30 jaar als wielercommentator met pensioen. Hij neemt deze winter afscheid na het veldritseizoen. Ook de cultuurwerking in Oekene bij Roeselare gaat hem missen. Vorig jaar werd Wuyts daar benoemd tot cultuurpeter. Nu hij met pensioen gaat, dragen ze binnenkort een driedaagse op aan de bekende Sporzacommentator.

"Wij adoreren zijn filosofische insteek in de koers naar de maatschappij toe, maar hij is ook een groot muziekliefhebber", zegt Joris Olivier van de cultuurwerking. "Niet veel mensen weten dat, maar in de laatste Ronde van Frankrijk verwees hij een aantal keer - toen er een aanval kwam - naar een passage uit een compositie van Rachmaninov."