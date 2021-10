Antwerpse politie pakt drie jongeren op na mislukte overval van draadloze oortjes

De politie werd aangesproken door een man, die was moeten vluchten na een overval. Toen de man tijdens de overval probeerde weg te lopen kreeg hij twee klappen. De overvallers bedreigden hem ook met een mes, maar de man kon ontkomen. De drie verdachten werden op camerabeelden gespot en konden even verder in de Hoogstraat opgepakt worden. Het ging om drie minderjarigen, één van hen verbleef illegaal in ons land.