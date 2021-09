ArcelorMittal trekt groene kaart en investeert 1,1 miljard euro in Gentse staalfabriek

In Gent wordt die andere hoogoven, hoogoven A, daarom niet vervangen wanneer ze in 2030 uit roulatie wordt gehaald. Er wordt overgeschakeld op een productieproces waarbij DRI-ijzer in twee elektrische ovens wordt verwerkt. Die worden aangedreven met waterstof, die - van zodra commercieel beschikbaar - op een ecologische manier opgewekt zal worden. Maar de nodige infrastructuur is peperduur en het engagement betekent voor de internationale directie een enorme investering. "Deze aankondiging toont dat we grote stappen nemen in de decarbonisering van onze productie", zegt CEO Aditya Mittal, "en dat we onze vooruitgang het komende decennium willen versnellen."