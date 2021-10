Autorace eindigt met crash in Merksem

Twee autobestuurders waren aan het racen op de Antwerpse ring, richting Gent. Ze reden zelfs aan hoge snelheid over de pechstrook. Toen ze de afrit namen aan de Groenendaallaan in Merksem ging één van de wagens aan het tollen en belandde in de berm. De andere autobestuurder reed op een derde voertuig. De twee inzittenden van die wagen moesten door de brandweer worden bevrijd en werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de wagen die hen had aangereden, een Nederlander, is ter plaatse gearresteerd. Hij legde een positieve drugstest af. De bestuurder van de wagen die in de berm belandde, liep weg en is nog altijd op de vlucht. Hij reed met een huurauto met een Duitse nummerplaat.