Bekendste en oudste Brugse bootjesman Maurice Michielsens overleden

Maurice Michielsens is een bekend gezicht in Brugge: 65 jaar lang voer hij met toeristen op de Reitjes van Brugge. Hij kreeg de bijnaam "de Witten van de bootjes". Hij begon ermee in de jaren '50. Toen startte hij in Brugge een rederij met toeristenbootjes: "Venetië van het Noorden". Hij werd ook de ambassadeur van de Brugse bootjesmannen en dat leverde hem heel wat medailles op. Deze zomer nog kreeg hij het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde. Hij ontving ook al de gouden medaille van het huis Koning Albert, de medaille in de orde van Leopold II en werd ridder in de Kroonorde.

Jean-Pierre Drubbel, de vroegere directeur toerisme van Brugge, koestert mooie herinneringen aan Michielsens. "Ik herinner mij dat er hier kinderen uit Tsjernobyl waren. Ik vroeg hem of ze ook eens met hem mochten meevaren. Hij ging daar meteen op in, was heel enthousiast. Hij deed dat ook met de nodige humor, deed de kinderen lachen, dat was een heel mooi moment."

Michielsens was al even gestopt met varen, zijn zoon en kleinzoon staan nu aan het roer van de rederij. Maurice Michielsens werd net geen 84.