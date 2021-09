BEKIJK – Staan grenspalen nog op de juiste plaats? Inspecteurs van Financiën gaan op onderzoek

Op pad met inspecteurs van Financiën uit België, Duitsland en Luxemburg. In Ouren aan het drielandenpunt controleren ze de grenspalen. Staan ze er nog en zijn ze niet beschadigd? In principe moet zo'n controle om de vijf jaar gebeuren. In het voorjaar was er nog een akkefietje tussen twee dorpen aan de Franse grens toen bleek dat een paal meer dan 2 meter verplaatst was, in het nadeel van Frankrijk. En wat met die grenspaal van meer dan 200 kilogram die midden in de rivier is beland na de overstromingen van juli? Bekijk hierboven de reportage van onze reporter Tijs Neirynck.