BEKIJK - Film "W817: 8eraf!" komt eindelijk in de zalen: Hier zijn de eerste beelden

De komische jongerenreeks "W817" liep van 1999 tot 2003 op de VRT-jongerenzender Ketnet en wordt tot op vandaag nog altijd herhaald. Verschillende generaties groeiden op met de immens populaire reeks over een groep jongeren in een studentenhuis.



De film kwam er na een bijzondere oproep. Vorig jaar lanceerden de acteurs de oproep dat de film alleen gemaakt zou worden als 50.000 fans op voorhand een ticket kochten. Dat gebeurde op minder dan een maand tijd.



Op 26 november is het eindelijk zover, dan gaat de film in première voor de "W817"-fans die al een ticket kochten. En vanaf 8 december kunnen ook al de anderen de film zien in de bioscoop.