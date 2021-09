Waar 100 miljoen besparen in het onderwijs? "Ik zie er alleen maar kosten bij komen", zegt pedagoog Pedro De Bruyckere

Onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven) verwacht vooral besparingen in het middelbaar onderwijs. "De budgetten voor onderwijs in ons land liggen vrij hoog, in vergelijking met andere landen. In verhouding krijgt het middelbaar meer en bredere middelen dan het lager. In de loop der jaren zijn er onder impuls van meerdere maatschappelijke noden "hokjes" met financiële middelen toegevoegd. Dat is stelselmatig aangegroeid, zonder van tijd tot tijd na te kijken of je de efficiëntie kan verbeteren. Je zou dus naar het middelbaar kunnen kijken, als is 100 miljoen euro wel een hoog bedrag."

Pedagoog Pedro De Bruyckere erkent dat er meer middelen gaan naar het middelbaar in vergelijking met het lager, "maar daar zomaar geld gaan weghalen, gaat niet. De hoge kostprijs wordt daar voor een groot stuk verklaard door de vele richtingen. Er is nu een modernisering aan de gang om het aantal richtingen in het middelbaar te stroomlijnen en te beperken, maar dat verander je niet op 2, 3 jaar."