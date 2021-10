Bestelwagen in lichterlaaie in Kontich, geen gewonden

Vanmiddag heeft een bestelwagen vuur gevat op de Expresweg N171 in Kontich. De bestuurder merkte rookontwikkeling op in zijn cabine en parkeerde zijn voertuig op de pechstrook. Toen hij de motorkap opende laaide het vuur op. Bij aankomst van de brandweer stond de hele bestelwagen in lichterlaaie. Gelukkig raakte niemand gewond.