Bijna weer evenveel buitenlandse studenten in Gent als voor de coronatijd

Vorig academiejaar was een dieptepunt in het aantal buitenlandse studenten aan de Gentse universiteit. De lessen verliepen online, reizen werd afgeraden of mocht niet. Dit academiejaar zit het aantal buitenlandse studenten nog niet op het peil van voor de coronatijd twee jaar geleden, maar het komt wel weer in de buurt. "Vanuit een bepaald aantal landen is het ook nu nog verboden om naar België te reizen", legt Frederik De Decker uit, hij is verantwoordelijk voor de buitenlandse contacten van de UGent.