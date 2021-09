Britse premier Boris Johnson spreekt land toe over bevoorradingsproblemen: "Ga niet tanken als het niet nodig is"

Er zijn brandstofvoorraden genoeg in Groot-Brittannië, maar benzine en diesel raken niet tot bij de tankstations door een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs. Dat heeft met de Brexit te maken. Na het scheidingsverdrag tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie is het aantal buitenlandse truckchauffeurs dat nog in Groot-Brittannië wil of mag werken spectaculair gedaald. De Britse werkgevers slagen er bovendien niet in extra Britse chauffeurs aan te werven. Maar volgens Johnson is het net een goede zaak dat er minder buitenlandse vrachtwagenchauffeurs in Groot-Brittannië werken. Hij pleit voor een betere opleiding en een hoger loon voor de Britse chauffeurs. Een boodschap waar de transporteurs die met de handen in het haar zitten wellicht weinig aan hebben.