Canadese kerk schenkt 20 miljoen euro aan slachtoffers van internaten voor inheemse kinderen

De 20,3 miljoen euro wordt over een periode van vijf jaar vrijgegeven, schreven de Canadese bisschoppen in een verklaring. Het initiatief "zal betekenisvolle projecten in heel Canada ondersteunen en een significant verschil maken bij het aanpakken van het historische en aanhoudende trauma veroorzaakt door het residentiële schoolsysteem", zei bisschop Raymond Poisson verder.