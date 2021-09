Hof van Cassatie, hoogste gerechtshof in ons land, oordeelt: coronamaatregelen waren wél wettig

Even enkele maanden terug in de tijd. De rechtbank in Kortrijk maakt dan verschillende coronaboetes ongedaan. Het gaat om boetes die door de politierechtbank zijn uitgesproken, maar waartegen de overtreders in beroep zijn gegaan. De rechters in beroep vinden dat de overtreders gelijk hebben: volgens hen is er geen wettelijke basis voor de coronamaatregelen, en dus kunnen overtredingen van die maatregelen ook niet bestraft worden.