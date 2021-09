Slechts twee fitnesscentra gecontroleerd op CO₂-meter

Volgens cijfers van De Standaard werden tussen 9 juni en 21 september al meer dan 2.490 horecazaken gecontroleerd. In 889 gevallen bleek de CO₂-meter niet in orde. Veel zaken hadden er nog geen, bij de andere konden de waarden niet correct afgelezen worden. Geen enkele zaak moest echter de deuren sluiten. In diezelfde periode werden er amper twee fitnesscentra gecontroleerd. Eén van die twee bleek niet in orde.