Dalende registratierechten? "Woningprijzen in Vlaams-Brabant zullen niet meteen dalen"

Vandael is ervan overtuigd dat de nieuwe maatregel op korte termijn jonge mensen zal aanzetten tot het kopen van een woning, maar ze ziet ook een keerzijde. "De vraag naar woningen zal stijgen en als de vraag stijgt, stijgen ook de prijzen van woningen. Op lange termijn kan deze maatregel dus tot een verhoging van de woningprijzen leiden."

Volgens Vandael zullen kandidaat-kopers in Vlaams-Brabant hoe dan ook over een stevige portefeuille moeten beschikken. "Zeker in de rand rond Brussel, de regio Leuven en de Druivenstreek zullen die hoge prijzen niet meteen verdwijnen."