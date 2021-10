Beveren excuseert zich na miscommunicatie over gerooide zieke bomen langs Gravendreef

"Het is een miscommunicatie", zo schat Filip Kegels het in. "Er werden inderdaad bomen gerooid. Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling, maar het zijn de zieke wilgen en lijsterbessen. Het is positief dat mensen de bomen belangrijk vinden en reageren. We hadden dat op voorhand moeten communiceren, want de sociale media zijn heel snel."

De schepen verwacht zich ook nog aan een hoop kritische vragen op de gemeenteraad vanavond. Hij belooft om in de toekomst op voorhand uit te leggen wat er precies te gebeuren staat. In de plaats van de 10 zieke bomen, komen 17 nieuwe. "Maar de beuken en de acacia's blijven wel staan."