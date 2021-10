De dialecten gaan achteruit, gelukkig houdt de "Atlas van het dialect in Vlaanderen" ze bij

Het dialect staat er het beste voor in West-Vlaanderen weet De Tier. Dat komt omdat het dialect daar vrij homogeen is: "er is weinig verschil tussen bijvoorbeeld het dialect van Poperinge en dat van de kust."

In Oost-Vlaanderen gaan de dialecten meer achteruit, net als in andere provincies. "In Oost-Vlanderen zijn er wel veel verschillen tussen de dialecten van pakweg Sint-Niklaas, Oudenaarde en Aalst. Daardoor schakelden mensen sneller over naar het standaard Nederlands, want dat is gemeenschappelijk."

