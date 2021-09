Appartementsgebouw in Brugge vat vuur, bewoner opgepakt voor brandstichting

In een appartementsgebouw in Brugge brak er vuur uit op de gelijkvloerse verdieping. Op het gelijkvloers zijn er verschillende studio’s. De brandweer snelde ter plaatse, maar had het even moeilijk om de brandhaard te vinden omdat er dikke rook in het pand hing. Uiteindelijk was het vuur relatief snel onder controle.

Alle bewoners konden op tijd het gebouw verlaten. De studio waar de brand uitbrak is onbewoonbaar verklaard. Een studio ernaast liep ook schade op. De andere studio’s en de traphal werden gevrijwaard. De bewoner van de studio waar de brand uitbrak, werd opgepakt op verdenking van brandstichting.

Tijdens de bluswerken was de Sint-Jorisstraat afgesloten voor het verkeer.