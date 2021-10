Eén op de zeven studenten begint met zelfverwonding tijdens studententijd: "De pijn verzacht mijn harde gedachten" 

Daarnaast probeert een onderzoek via een smartphone-app in te schatten wanneer jongvolwassene overgaan tot zelfverwonding. De app vraagt op geregelde tijdstippen gedurende de dag hoe studenten zich op dat moment voelen om zo sneller te kunnen ingrijpen in de toekomst.



“Tussen de gedachte om zichzelf te verwonden en effectief overgaan tot verwonding zit vaak minder dan 30 minuten. Dat is heel snel. Het is dus belangrijk om snel te kunnen ingrijpen wanneer het knipperlicht van groen naar oranje springt in het dagelijkse leven. Want zodra het naar rood gaat, is het te laat. Een smartphone kan de psycholoog nooit vervangen, maar kan wel ingrijpen wanneer het nodig is. Dit zou praktisch kunnen door via diezelfde smartphone alternatieven voor te stellen om emoties te reguleren, zoals hardlopen of ademhalingsoefeningen. Of door te motiveren om hulp te zoeken”, zegt Glenn Kiekens.