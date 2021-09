Een UFO, neen, dat is het niet. Maar wat dan wel?

Vanaf iets na 23 uur begonnen wakkere burgers foto's en filmpjes door te sturen naar het Belgisch UFO-meldpunt. "Een driehoekig voorwerp, een lichtschijnsel, wit van kleur, dat bleef stilhangen in de lucht", vertelt coördinator Frederick Delaere. De meldingen kwamen uit heel Vlaanderen. "Daaruit kunnen we afleiden dat het iets was wat zich heel hoog in de lucht afspeelde."

Het UFO-meldpunt kon snel de ware toedracht achterhalen, want, tot spijt van wie het benijdt, het gaat hier niet om een ufo (unidentified flying obect, oftewel, tekenen van buitenaards leven). "Gisteren werd in de Amerikaanse staat Californië een Landsat 9-aardobservatiesatelliet gelanceerd, vanop een Atlas V 401 draagraket", legt Delaere.

Iedereen die een foto of filmpje instuurde naar het Belgisch UFO-meldpunt, zal nog apart op de hoogte gebracht worden.