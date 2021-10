Aantal straten in Oudsbergen zitten zonder kraantjeswater: "Door lek aan watertoren"

De watertoren in de Broekkantstraat in Meeuwen is zo'n 50 jaar oud. Het is de enige metalen bolvormige watertoren in onze provincie. Hij is zo'n 50 meter hoog en heeft een capaciteit van zo'n 1.000 kubieke meter.

Intussen hebben medewerkers van de Watergroep gelokaliseerd waar het lek precies is. "Er zijn dan aanpassingen gedaan zodat omwonenden terug water hebben," zegt woordvoerster Anneleen Nicolaers. De echte herstelwerken aan de leiding zelf starten woensdagochtend.