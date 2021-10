Collega bouwvakker van Mama's Jasje-zanger Peter Vanlaet: "Hij zorgde altijd voor sfeer op de werf"

“Het bouwbedrijf waar wij voor werken staat in voor het plaatsten en vervangen van rieten daken, maar ook het maken van bijgebouwen uit eik. Peter en ik stonden vooral in voor het plaatsen van de eiken bijgebouwen”, vertelt Royberghs. Peter Vanlaet wordt gemist onder de collega’s. “Ik vind het jammer dat hij weg is. Peter was een collega die in de ochtend rustig op gang kwam, maar altijd wel goed gezind was. Hij had ook altijd goede verhalen van vroeger met Mama’s Jasje. We konden er allemaal goed mee lachen.”