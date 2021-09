Gallo-Romeins museum in Tongeren krijgt opknapbeurt met nieuwe technieken om objecten te bewaren

De eisen om waardevolle objecten te bewaren zijn best streng. Daarom wordt onder andere de klimatisatie in het hele gebouw helemaal vernieuwd, zodat de temperatuur en de luchtvochtigheid perfect zijn: “We moeten objecten bewaren en stockeren, maar ook tentoonstellen. Zo heeft het British Museum zeer hoge eisen voor het uitlenen van objecten. Die eisen worden alsmaar strenger, en als we daar niet in investeren, dan zal het voor het Gallo-Romeins museum niet meer mogelijk zijn om die prestigieuze objecten naar Tongeren te kunnen halen. Omdat we er klimatologisch niet meer voor in orde zijn", besluit Christiaens.